Van je collega's moet je het hebben: 50 wasmachines in de voortuin

Een bijzonder gezicht in de Meulderinkesch in Glane. In de voortuin van nummer 1 staan meer dan 50 wasmachines. Op een spandoek valt te lezen dat er een nieuw bedrijf is gevestigd: 'Gunthers witwas praktijken!' Het blijkt een grap van een groep collega's te zijn voor de jarige bewoner: hij wordt vandaag 50.

De jarige zelf, Alex Biesma, kan er smakelijk om lachen. Waarom zijn collega's gekozen hebben voor wasmachines is hem een raadsel. "Ze wilden geloof ik eerst één wasmachine neerzetten met een stuk ijzer er in. Dat zou dan een hoop lawaai maken. Daarna is het wat uit de hand gelopen."

Haal- en brengservice

De wasmachines werden op de kop getikt bij een ijzerhandel die er de humor wel van inzag en in het holst van de nacht in de voortuin afgeleverd. Grote vraag is natuurlijk of zijn collega's de afdankertjes ook weer op komen halen. "Er schijnt maandag een vrachtwagen te komen die ze weer meeneemt. Daar gaan we dan maar vanuit." Vooralsnog heeft de jarige over aandacht geen klagen, de wasmachines in zijn voortuin trekken behoorlijk wat bekijks.