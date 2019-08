Programma: Heracles op zondagavond, Champions League en KNVB Beker

Opnieuw staat er een fraaie sportweek voor de deur. De derde ronde in de eredivisie, de tweede in de Keuken Kampioen Divisie, de KNVB Beker gaat van start en FC Twente Vrouwen kan de Champions League halen. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

In de eredivisie speelt PEC Zwolle, net als in de openingsspeelronde, de vrijdagavondwedstrijd. Het gaat dan op bezoek bij Vitesse. Op zondag ontvangt FC Twente RKC Waalwijk en Heracles speelt pas op zondagavond. Dan komt PSV naar Almelo.

Go Ahead Eagles speelt vrijdag het eerste uitduel van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Het reist af naar Leeuwarden voor het duel bij SC Cambuur.

Gisteravond begon de beloftencompetitie. De vier Overijsselse clubs zitten in de najaarscompetitie bij elkaar in poule A. Er wordt een halve competitie gespeeld en in de winterstop komt er een herindeling. Dan spelen de nummer 1 tot en met 6 van poule A en B tegen elkaar in de kampioensgroep en de nummer 7 tot en met 11 in de andere poule.

HHC Hardenberg oefent nog twee keer voor het begin van de competitie vanavond gaat het op bezoek bij HSC'21 en zaterdag komt AZSV op bezoek in Hardenberg. Een week later begint het seizoen in de 2e divisie met een wedstrijd tegen Koninklijke HFC.

Amateurvoetbal

Komende zaterdag staat de eerste kwalificatieronde voor de KNVB Beker op het programma. Daarin komen vier Overijsselse clubs in actie en allemaal op eigen veld. Vroomshoopse Boys ontvangt EVV, Excelsior'31 speelt tegen DEM, Rohda Raalte krijgt DUNO D op bezoek en SteDoCo is de opponent van HSC'21. De duels zijn zaterdag te volgen op ons scorebord.

Daarnaast zijn er weer veel oefenwedstrijden voor de Overijsselse clubs in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Klik op de club voor het oefenschema: Berkum, DETO, Excelsior'31, SC Genemuiden, HSC'21, Quick'20, Staphorst.

Vrouwenvoetbal

Voor FC Twente Vrouwen is de boodschap duidelijk voor vanavond. De ploeg moet winnen van Gornik Leczna om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen. Alleen de groepswinnaar gaat door. De Poolse ploeg is momenteel op doelsaldo koploper. FC Twente heeft een gelijk aantal punten en heeft dus niet genoeg aan een gelijkspel.

De vrouwen van PEC Zwolle spelen zaterdag hun laatste oefenwedstrijd. KRC Genk komt naar de provinciehoofdstad. Een week later begint de eredivisie met een wedstrijd tegen ADO Den Haag.