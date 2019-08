FC Twente wint krankzinnig duel bij FC Groningen en heeft eerste zege binnen

Het was een duel waar nog lang over nagepraat wordt, maar FC Twente heeft haar eerste overwinning in het nieuwe seizoen van de Eredivisie binnen. Na maar liefst drie penalty's, twee rode kaarten én vier doelpunten stond er aan het eind van de rit een 1-3 stand op het scorebord. In het voordeel van de ploeg van trainer Gonzalo Garcia.

Twee gemiste strafschoppen, evenzoveel rode kaarten én een scheidsrechter die de regie volledig kwijt was. Veel consternatie in Groningen, maar géén treffers in het eerste bedrijf. Dat bij FC Groningen - FC Twente na bijna een uur voetbal de brilstand nog op het scorebord stond tijdens de theepauze was een mirakel. Zowel FC Twente als FC Groningen kregen middels Aitor Cantalapiedra en Kaj Sierhuis dé kans om een doelpunt te produceren, maar beide keren werd er gefaald vanaf de penaltystip.

Rode kaarten

FC Groningen was tot en met de 42e minuut heer en meester in eigen stadion. Ramon Pascal Lundqvist haakte de doorgebroken Javier Espinosa en werd met een directe rood kaart door arbiter Christiaan Bax van het veld gestuurd. Enkele ogenblikken later kon ook verdediger Mike te Wierik vroegtijdig douchen. De captain van FC Groningen kreeg - na een ingreep van VAR Joey Kooij - eveneens de rode prent te zien, waardoor FC Groningen verder moest met negen.

Nakamura doet het weer

En van dat overtal maakte FC Twente na de rust dankbaar gebruik. Espinosa leek de Enschedeërs op voorsprong te schieten, maar na een goede combinatie met Haris Vuckic trof hij de paal. Het was nieuwkomer Keito Nakamura die de ban wederom brak voor FC Twente. Een week geleden tegen PSV maakte hij zijn eerste, ditmaal verschalkte hij FC Groningen-doelman Sergio Padt met een lepe vrije trap: 0-1.

Weer een penalty

Bax en Kooij eisten halverwege de tweede helft andermaal een hoofdrol op door de bal voor de derde keer op elf meter te leggen. Ondanks zijn gemiste eerdere poging nam Aitor dit klusje ook deze keer voor zijn rekening. En met succes. De Spanjaard liet Padt kansloos en tilde de stand in het hoge noorden naar 0-2. Ritsu Doan produceerde vijf minuten voor het einde nog de aansluitingstreffer namens FC Groningen. Maar Vuckic maakte in de 96e minuut aan alle onzekerheid echter een eind, waardoor FC Twente bij haar rentree in de Eredivisie na twee duels nog altijd ongeslagen is.

FC Groningen - FC Twente 1-3

0-1 Nakamura (55)

0-2 Aitor (70/pen)

1-2 Doan (84)

1-3 Vuckic (90+6)

Arbiter: Bax

Geel: Absalem, Itakura, Matusiwa; Aburjania, Espinosa

Rood: Lundqvist (43), Te Wierik (45+3)

Bijz: Aitor mist pen. (16), Sierhuis mist pen. (28)

FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Absalem; Matusiwa, Lundqvist, Hrustic (Warmerdam/80); Doan, Sierhuis (Benschop/62), Gudmunsson (El Hankouri/80).

FC Twente: Drommel; Verhaegh (Pleguezuelo/46), Bijen, Schenk, Matos; Selahi (Aburjania/84), Roemeratoe, Espinosa; Aitor (Zekhnini/76), Vuckic, Nakamura.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie. De statistieken van de FC Twente-spelers zijn via deze link te vinden.