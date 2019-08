Drommel na knotsgekke wedstrijd in Groningen: ''Dit was echt niet normaal''

Joël Drommel zal FC Groningen-uit niet snel vergeten, maar de andermaal uitblinkende doelman van FC Twente is bovenal blij dat de Tukkers de drie punten meenemen naar Enschede. In het hoge noorden wonnen de Enschedeërs met 3-1 van FC Groningen.

"Dit was echt niet normaal, maar we hebben de drie punten binnen en daar gaat het om", doelt Drommel na afloop op de drie penalty's en twee rode kaarten. Voor FC Twente is de VAR een nieuw fenomeen. "Het is het eerste jaar dat we de VAR meemaken, maar dit heb ik nog nooit gezien."

Veertien minuten blessuretijd

Scheidsrechter Christiaan Bax trok maar liefst veertien minuten blessuretijd bij. "Dat vind ik echt belachelijk, dat we zolang moeten wachten. We wisten niet wanneer het stopte, maar aan de andere kant: de VAR ziet alles."

FC Twente hoort in de Eredivisie

"Deze wedstrijd ga ik nog wel een aantal keer afspelen in mijn hoofd. Maar dat is het mooie aan voetbal, het kan alle kanten op", aldus Drommel, die FC Twente weer op de kaart wil zetten. "We hebben prima gespeeld en gewonnen. Dat is lekker. Wij willen goed voetbal spelen en mensen overtuigen dat Twente echt in de Eredivisie hoort."