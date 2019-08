Te Wierik hekelt 'zware beslissing' arbiter Bax: ''Honderdtachtig keer teruggekeken''

Mike te Wierik heeft geen goed woord over voor scheidsrechter Christiaan Bax. De aanvoerder van FC Groningen uit Wierden werd in het duel met FC Twente met een rode kaart vlak voor rust van het veld gestuurd.

"Ik vind het zwaar gestraft, ik heb absoluut geen intentie om hem te blesseren. We gaan allebei met gestrekt been voor de bal, ik kan niet met een half gebogen been dat duel ingaan. Dat kan gewoon niet. Ik probeer mijn voet nog weg te draaien en dan raak ik hem heel licht, absoluut niet vol. Dan geeft hij rood, maar geel had volgens mij ook gekund", legt Te Wierik na afloop van het duel uit.

Het duurde lang voordat Bax een beslissing nam, onder meer de VAR kwam eraan te pas. "Laten we daar maar niet te veel over zeggen, maar ik ben er geen voorstander van. Als ik hem vol raak begrijp ik het volledig. Dan is het heel zuur dat-ie hem geeft, want dan sta je met negen man. We waren daarvoor beter dan Twente en hebben voldoende kansen gehad. Ik heb het wel honderdtachtig keer teruggekeken, maar ik blijf bij mijn standpunt", aldus Te Wierik.