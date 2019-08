Ernstig dahliatekort in Sint Jansklooster: corso op de schop

De corsogroepen in Sint Jansklooster moeten het dit jaar met veel minder bloemen doen dan ze nodig hebben voor hun praalwagen. Dat heeft de organisatie vandaag besloten in een spoedoverleg. Er is namelijk een ernstig dahliatekort door de droogte.

Ieder jaar kunnen corsobouwers aangeven hoeveel bloemen ze willen bestellen. De meeste groepen kweken zelf ook dahlia’s, maar dat is lang niet genoeg om een enorme dahliareus te vullen. Extra bloemen worden dan uit andere corsoplaatsen, zoals Vollenhove, Zundert en Lichtenvoorde gehaald.



Dit jaar lukt het maar om tachtig procent van de benodigde bloemen bij elkaar te krijgen. En iets meer dan de helft daarvan is in de kleur die de bouwers graag willen.



Droogte

Reden voor het tekort is het aantal dahlia’s per plant. De bloemen stonden er volgens de organisatie prachtig bij, maar door de kurkdroge grond geven de planten aanzienlijk minder bloemen. “Zo ernstig als dit jaar hebben we het in de vijftig jaar durende geschiedenis nog nooit meegemaakt”, vertelt Robert van Benthem namens de bloemencommissie.



"We hebben weleens een tekort gehad, maar dan waren er andere corsoplekken die nog wel konden leveren. We hebben met alle corsoplekken in Nederland contact gehad, maar iedereen levert het maximale. Alle dahliavelden in Nederland worden kaalgeplukt om de schade zo beperkt mogelijk te houden."



Regels aangepast

Normaal gesproken moeten de corsocreaties voor minimaal 95 procent uit dahlia's bestaan. Maar omdat dat dit jaar niet gaat lukken, worden de regels aangepast.



“We kijken hoeveel bloemen er donderdag geleverd worden. Stel, je krijgt zeventig procent van je bloemen binnen, dan hanteren we dertig procent als alternatief materiaal. De kale plekken kunnen opgevuld worden met boomschors, riet, groente of andere natuurlijke materialen”, legt COV-voorzitter Hoege Heetebrij uit.



"We rekenen erop dat onze corsobouwers zo creatief zijn, dat dit geen probleem vormt. Gelukkig hadden ze allemaal begrip voor de situatie, dat was heel fijn."

Het corso in Sint Jansklooster wordt gehouden op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus. Vrijdag trekken de creaties om 14.00 en 20.30 uur door het centrum. Zaterdag is vanaf 12.00 uur het corsofestival.