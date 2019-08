UPDATE: Woningen ontruimd in binnenstad Deventer na vondst militair materiaal

In het centrum van Deventer zijn meerdere woningen ontruimd na de vondst van een verzameling militair materiaal in een woning.

De brandweer was op een melding van een brand afgegaan aan de Bursestraat. Bij aankomst bleek er flinke rookontwikkeling te zijn in een tuin. Die rook werd veroorzaakt door een fosforgranaat. Hoe en waarom die af is gegaan is nog onduidelijk.

Bij verder onderzoek werden in het huis enkele tientallen voorwerpen uit vermoedelijk de Tweede Wereldoorlog gevonden. Daar zaten onder meer granaten bij. Uit voorzorg zijn daarom direct de woningen in de omgeving ontruimd. De bewoners zijn in de buurt opgevangen, onder meer in het gemeentehuis.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is meteen opgeroepen om de spullen uit de woning te halen. Het is de bedoeling dat dat later vanmiddag afgerond is, zodat omwonenden weer naar huis kunnen.

Volgens een woordvoerder van de politie is de man die de spullen in zijn woning had een verzamelaar, die voor zover bekend geen kwaad in de zin had. Het bezit van dit soort militaire spullen is overigens strafbaar en gevaarlijk, aldus de politie.