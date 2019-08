Woningen ontruimd in binnenstad Deventer na vondst militair materiaal

In het centrum van Deventer zijn meerdere woningen ontruimd na de vondst van een verzameling militair materiaal in een woning.

De brandweer was op een melding van een brand afgegaan aan de Bursestraat. Bij aankomst bleek er flinke rookontwikkeling te zijn in een tuin. Die situatie was vrij snel onder controle, maar bij onderzoek werd in het huis wapentuig uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Uit voorzorg zijn daarom direct de woningen in de omgeving ontruimd. De bewoners worden in de buurt opgevangen.

Het is niet duidelijk wat precies in het huis ligt. Dat wordt onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, die nog onderweg is. Het is daarom niet bekend hoe lang het duurt voor de buren terug naar huis kunnen.