Heracles Almelo speelt in extremis gelijk bij Fortuna Sittard na dubieuze beslissingen VAR

Heracles Almelo heeft een overwinning uit de handen laten glippen. In Limburg leek de ploeg van Frank Wormuth op weg naar een minieme zege bij Fortuna Sittard, maar ver in blessuretijd kwam de thuisploeg alsnog langszij door een benutte strafschop van Diemers: 1-1. Een hard gelag, want Heracles kreeg in Sittard legio kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken en daarnaast werd de ploeg meerdere malen benadeeld door de VAR.

De Almeloërs begonnen goed aan de wedstrijd en kregen de eerste mogelijkheid via Merkel, maar zijn afstandsschot ging een halve meter over het doel van Koselev. Na een klein kwartier dacht Heracles op voorsprong te komen. Na een vlotlopende aanval was Mauro Junior het eindstation. Echter, na bestudering van de VAR besloot scheidsrechter Blom het doelpunt af te keuren na een vermeende overtreding van Dessers.

Kopkans Osman

In het vervolg van de eerste helft ging de aanvalsdrang van de bezoekers ietwat liggen, maar Fortuna kon daar vrij weinig tegenover stellen. Vlak voor rust kreeg Osman nog een grote kans, maar na een afgemeten voorzet van Czyborra kopte de Syriër naast.

Van der Water breekt ban

Ook in het begin van de tweede helft probeerde Heracles de touwtjes in handen te nemen en dat leverde direct gevaar op. Dessers kreeg in de zestien een goede schietkans en via de rebound ging een inzet van Mauro via een been naast. Geheel verdiend kwam de ploeg even later wel op voorsprong. Met een sublieme pass zette Osman Van der Water vrij voor Koselev, waarna de buitenspeler de doelman omspeelde en eenvoudig binnen kon schuiven, 0-1. Het was voor Van der Water zijn eerste treffer in de eredivisie.

Heracles vergeet score op te voeren

Na de openingstreffer bleef Heracles gevaar stichten en kreeg het twee grote kansen op de 0-2. Dessers schoot eerst op de paal en in de rebound vergat Merkel de score te verdubbelen. Even later moest ook Mauro Junior scoren, maar Koselev stond een doelpunt in de weg. In de slotminuut wist de doelman van de thuisploeg ook Dessers van scoren te houden.

Fortuna komt langszij

Fortuna Sittard, dat de hele wedstrijd weinig in de melk te brokkelen had, schoot in blessuretijd hard op de lat. Voor het scheiden van de markt kreeg de thuisploeg uiteindelijk nog een strafschop toen Mauro Junior de bal onfortuinlijk op zijn hand kreeg. Blom was onverbiddelijk en wees naar de stip. Diemers wist wel raad met het buitenkansje en redde zodoende een punt voor zijn ploeg: 1-1.

Fortuna Sittard - Heracles Almelo 1-1

0-1 Van der Water (59)

1-1 Diemers (90+6/strafschop)

Arbiter: Blom

Geel: Osman, Passlack, Ninaj, Kiomourtzoglou, Blaswich

Fortuna Sittard: Koselev; Passlack, Amiot, Ninaj, Pinto; Smeets, Ugur (Sambou/64), Carbonell (Essers/69); Diemers; Karjalainen (Zeka/76), Damashkan

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Pröpper (Rossmann/59), Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Osman (Bijleveld/88), Merkel; Van der Water (Dos Santos/70), Dessers, Mauro Junior.

