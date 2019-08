PEC Zwolle kansloos onderuit op bezoek bij oppermachtig FC Utrecht

Dat PEC Zwolle na 45 minuten voetbal met een voorsprong de kleedkamers opzocht was een godswonder. De ploeg van trainer John Stegeman stond de gehele eerste helft met de rug tegen de muur, maar maakte wel de enige goal voor de rust. Gustavo Hamer krulde een vrije trap in de verre hoek en liet FC Utrecht-doelman Maarten Paes kansloos.

Kansenregen

FC Utrecht creëerde een stortvloed aan opgelegde kansen. PEC Zwolle had aanvankelijk het geluk dat Xavier Mous een prima pot keepte en bij Gyrano Kerk, Willem Janssen, Sean Klaiber, Simon Gustafson en Issah Abass het vizier nog niet op scherp stond. De flegmatieke Dennis Johnsen liet bij vlagen zien over een fabelachtige techniek te beschikken, echter vergat hij te vaak mee te lopen met Klaiber, via wie FC Utrecht daardoor meerdere keren gevaarlijk werd. Op het scorebord was hier in eerste instantie niets van terug te zien, tot opluchting van Stegeman.

Ommekeer

Maar van die marge was na een handvol minuten in de tweede helft niets meer over. Middels een treffer van Sander van de Streek en een benutte strafschop van specialist Gustafson, gegeven nadat Mous de watervlugge Abass tegen het gras werkte in het zestienmetergebied, maakte FC Utrecht de opgelopen schade van voor de theepauze razendsnel ongedaan: 2-1.

De beslissing

Een kwartier voor het einde gooide Willem Janssen het duel definitief in het slot. De captain van FC Utrecht schoot een afgeslagen hoekschop genadeloos hard achter Mous en tekende daarmee voor de 3-1. Iliass Bel Hassani had even later de aansluitingstreffer op de schoen, maar de spelmaker van PEC Zwolle zag Paes met een uiterste krachtsinspanning redding brengen, waarmee ook een van de spaarzame Zwolse mogelijkheden niet werd verzilverd.

FC Utrecht - PEC Zwolle 3-1

0-1 Hamer (16)

1-1 Van de Streek (47)

2-1 Gustafson (49/pen)

3-1 Janssen (73)

Arbiter: Mulder

Geel: Gustafson, Klaiber; Huiberts

FC Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen, Hoogma, Guwara; Gustafson, Van de Streek, Maher; Kerk, Venema (Joosten/63), Abass (Strieder/90).



PEC Zwolle: Mous; Hamer (Van Wermeskerken/77), Reijnen, Dekker, Paal; Huiberts (Westerman/85), Nakayama, Flemming; Bel Hassani, Thy, Johnsen.

