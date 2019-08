Islamitisch Offerfeest begonnen: wat betekent het feest eigenlijk?

Zaterdagavond, na zonsondergang, is voor de islamitische gemeenschap het Offerfeest begonnen. Naast het Suikerfeest is dit het belangrijkste feest in de islam. Maar wat betekent het feest eigenlijk? En wat wordt er gedaan?

Wat wordt er gevierd tijdens het Offerfeest?

Het Offerfeest wordt gevierd als herinnering aan de beproeving van de profeet Ibrahim (of Abraham). Allah vroeg hem om zijn zoon te offeren, om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Op het moment dat Ibrahim zijn zoon daadwerkelijk wilde offeren, kwam er een engel die zei dat een ram de plek van de zoon mocht innemen. Ibrahim had laten zien hoe trouw en gelovig hij was, maar hoefde daarvoor uiteindelijk niet zijn zoon op te offeren.

Moet er per se een schaap worden geslacht?

Nee, dat hoeft niet. Iedere moslim die het geld er voor heeft slacht tijdens het feest een schaap, maar dat mag ook een koe of een os of een geit zijn. In Nederland zijn het meestal schapen of lammeren die worden geslacht. Het slachten zelf moet wel volgens een aantal islamitische regels worden gedaan.

Zo moet de persoon die het dier slacht een moslim zijn en bekwaam zijn in slachten. Het dier moet met de kop naar Mekka staan tijdens de slacht en in één beweging moet zowel de halsslagader als de luchtpijp worden doorgesneden. Traditioneel wordt het vlees van het dier vervolgens gegeten en verdeeld onder familie, vrienden en arme mensen.

Tegenwoordig mag er ook, in plaats van een dier te slachten, een geldbedrag worden geschonken aan een organisatie die vlees geeft aan mensen in arme landen die het echt nodig hebben.

Er is toch veel ophef over dat slachten in Nederland?

Klopt. Vanuit de niet-islamitische gemeenschap is jarenlang kritiek geweest - en er is nog steeds kritiek - op het slachten. Dat het dier niet wordt verdoofd voor de slacht, gaat veel mensen te ver. Het dier zou veel stress en pijn hebben. Een verbod op ritueel slachten is er tot op heden, ondanks meerdere pogingen, niet.

Wel zijn afspraken gemaakt die vorig jaar voor het eerst zijn gehanteerd. Zo krijgen dieren alsnog verdoving als ze niet bewusteloos zijn geraakt binnen veertig seconden na het snijden. Ook moet er in slachthuizen beter op het dierenwelzijn worden gelet. Dat betekent bijvoorbeeld dat er altijd een dierenarts bij de slacht moet zijn.

Is het Offerfeest altijd op dezelfde datum?

Nee, elk jaar wordt het Offerfeest op een andere datum gevierd, maar het is altijd zo'n zeventig dagen na de Ramadan, de vastentijd. De officiële datum is de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische kalender. Die kalender werkt anders dan de onze, waardoor de datum van het Offerfeest elk jaar verschilt. Het Offerfeest duurt vier dagen, een dag langer dus dan het Suikerfeest. Het Offerfeest wordt daarom ook wel eens het grote feest genoemd en het Suikerfeest het Kleine feest.