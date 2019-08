Osman snapt niets van arbitrage: "Anderhalf uur uitleg gehad"

"Er zijn twee momenten die heel beslissend voor ons zijn", sprak een gedesillusioneerde Osman na afloop. "Als hij dat eerste doelpunt gewoon goedkeurt, sta je 1-0 voor. Ze kruizen elkaar en hij (verdediger Fortuna, red.) glijdt uit en meer niet. Als je een VAR hebt en je hebt vijf mensen langs de zijlijn staan, dan moet je dat toch zien. Ze hebben alle materialen en kunnen alles gebruiken, dan nog zit je er als scheidsrechter naast. Dat vind ik gewoon niet kunnen."

Anderhalf uur uitleg van KNVB

Ook de toegekende strafschop van Fortuna, ver in blessuretijd, kon Osman moeilijk verkroppen. "We hebben een bespreking gehad met de arbitrage in een hotel, anderhalf uur lang, over wat wel hands is en wat geen hands is. En wat wel en niet mag in de zestien. Iedereen heeft goed geluisterd, en dit was dus geen hands. Hij heeft zijn hand op zijn lichaam en hij kan hem nergens anders kwijt. Hij krijgt die bal erop. wat moet je dan? Hij steekt zijn arm niet uit. Dit is dus officieel geen hands", aldus Osman.