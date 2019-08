Freestyler uit Vriezenveen focust zich op WK: ''Ooit nummer één van de wereld’

Over iets meer dan een week staat hij op het 'WK Super Ball' in Praag: Hermen Voerknecht uit Vriezenveen. De 18-jarige scholier behoort tot de top acht van Nederland in het freestyle voetbal en wil zich nu laten gelden op het wereldwijde podium.

Het idee van freestyle voetbal is om de bal zo lang mogelijk in de lucht te houden, door middel van hooghouden of andere trucs. Voerknecht is daar sinds enkele jaren actief mee bezig, nadat hij besloot te stoppen met voetballen bij DETO. De jongeling traint zo’n drie uur per dag en dat zeker vijf dagen in de week.

Top 60

Vorig jaar deed Voerknecht ook mee aan het WK voor freestyle voetbal. Toen behaalde de Vriezenveense freestyler - van de ruim 500 deelnemers - de top 100. Dit jaar heeft Voerknecht zich de top 60 als doel gesteld. Het wereldkampioenschap freestyle voetbal wordt van 19 augustus tot 26 augustus in het Tsjechische Praag gehouden.

Beste van de wereld

'Mijn ultieme droom is natuurlijk om nummer één van de wereld te worden', vertelt Voerknecht. Bekijk in de video het volledige item over Hermen.