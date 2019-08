Stegeman over komst Bruns naar PEC Zwolle: ''We hebben meer gif nodig''

"Het gevoel is nu anders dan tegen Willem II. We hebben tegen een heel goede ploeg gespeeld. We zaten lang in de wedstrijd, maar in de eindfase moeten we iets meer killing zijn. We hebben gepoogd te voetballen en gestreden tot de laatste snik. Alleen is FC Utrecht op dit moment verder dan wij. Zo simpel is het", vertelt Stegeman na afloop van het duel in Stadion Galgenwaard.

Bruns

Bruns wordt door PEC Zwolle gehuurd van Vitesse. "Als het goed is, is Bruns er vanaf maandag bij. Ik vind dat wij wat meer gif en dynamiek op het middenveld nodig hebben", legt Stegeman vervolgens uit. PEC Zwolle kampt met veel blessuregevallen. "Er vallen er momenteel meer af dan dat er bij komen. Wij hebben behoorlijk veel geblesseerden, dat is vervelend. Dit zijn geen spierblessures en het heeft niets met te veel of te weinig trainen te maken", luidt het besluit.