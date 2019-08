Bas Nijhuis voor Europa League naar Griekenland

Bas Nijhuis komt deze week Europees in actie. De Enschedese arbiter is door de UEFA aangewezen voor het Europa League-duel tussen het Griekse Atromitos FC en Legia Warschau uit Polen.

Het is een wedstrijd in de derde voorronde van het toernooi. De eerste wedstrijd in Polen eindigde vorige week in 0-0. Nijhuis wordt geassisteerd door Bas van Dongen en Rogier Honig. Siemen Mulder is de vierde man in Peristeri.

Oosttribune

Overigens is Nijhuis vanmiddag vanaf 15.30 uur te gast in De Oosttribune. Heb je een vraag of opmerking voor de scheidsrechter? Plaats hem dan tijdens de uitzending op Facebook in de reacties.