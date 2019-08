Landstede Basketbal strikt Mohamed Kherrazi van concurrent Leiden

"Dat hij beschikbaar kwam was een kans waar wij direct op zijn ingesprongen. We zochten naar een vervanger voor Olaf Schaftenaar en ik denk dat we daar met het aantrekken van Mohamed Kherrazi goed in zijn geslaagd", zegt manager Adriaan van Bergen over de power forward.

Strijder

"Mohamed is een strijder, een goede verdediger, een sterke rebounder en hij beschikt over de nodige ervaring. Ook op internationaal gebied, want hij speelde al meer dan vijftig wedstrijden voor het Nederlands team en hij kent de FIBA Europe Cup. Voor ons is die Europese competitie nieuw, dus zijn ervaring komt dan goed van pas", aldus Van Bergen.