Renske uit Vriezenveen maakt wereld stukje beter met haar 'Scheve schuurtje'

Ze had grote dromen om de wereld rond te reizen, maar die werden bruut verstoord door een levensbedreigende ziekte. Ze zat niet bij de pakken neer, wist te leren leven met haar ziekte en maakt de wereld vandaag de dag een stukje beter met haar eigen winkeltje. Dat is, in een notendop, het verhaal van Renske Vrielink uit Vriezenveen.

Renske is de trotse eigenaar van Het Scheve Schuurtje dat aan de Greftenweg te vinden is. Hier is ze op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag te vinden. De rest van de tijd is ze bezig met de webshop van Het Scheve Schuurtje, want daarop verkoopt ze behoorlijk wat producten.

Toen Renske 17 jaar was, werd er bij haar de ziekte Aplastische Anemie geconstateerd, dat vrij vertaald een zeldzame bloedziekte is. "De doktoren dachten in eerste instantie dat ik leukemie had, maar na verdere onderzoeken werd deze ziekte bij mij geconstateerd. De ziekte is heel zeldzaam in Nederland, want slechts tientallen andere mensen hebben dezelfde ziekte als ik."

Na de constatering volgde er een tijd van behandelingen en het zien van veel ziekenhuisbedden. "Je leven verandert van de ene op de andere dag. Ik ging bijvoorbeeld veel uit met vrienden, maar dat soort dingen stopten ineens. Dat was lastig voor mij en mijn familie." Na een jarenlang traject met veel ups en downs, weet ze inmiddels te leven met haar ziekte en focust ze zich op de mooie dingen van het leven.

Eén van die mooie dingen is dus haar eigen winkeltje, waarbij 10% van de omzet gedoneerd wordt aan stichting Matchis. Deze stichting zoekt stamceldonoren die patiënten met leukemie, of een andere ernstige bloedaandoening een laatste kans op het leven kunnen geven. "Ik zit niet graag bij de pakken neer en wil me nuttig maken. Dit is een stichting die goed haar best doet om donoren te vinden dus ik help ze graag bij hun onderzoeken."

Oproep

Renske hoopt ooit weer helemaal beter te worden en dat kan door middel van een stamceldonatie. Dat is een gecompliceerde ingreep waarbij veel factoren van elkaar afhangen. "Ik heb al drie keer op de nominatie gestaan om zo'n operatie te ondergaan, maar de doktoren raadden het elke keer om een andere reden af. Ik kan mijn ziekte nu nog onder controle houden door medicijnen, maar op een zeker moment zal ik toch een operatie moeten ondergaan. Het is dus afwachten."