Slachtoffer Kwartetmoord stapte eerder uit 'circuit': groene vingers werden Max fataal

Nadat hij slachtoffer was geworden van een gewapende roofoverval stapte Max Klaassen uit de wereld van de growshops. Vanwege zijn groene vingers en uitgebreide klantennetwerk was Max echter dusdanig populair in het circuit dat hij z'n comeback maakte. Nog geen jaar nadat hij partner was geworden bij een nieuwe firma, werd hij in een growshop in Enschede op brute wijze geliquideerd. RTV Oost sprak met Max' vennoot. "Ik kan niet binnenlopen bij een klant of ze beginnen over Max."

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Max Klaassen liep al jaren rond in het wereldje van voedingsstoffen voor planten, volgens zijn vennoot Fred Driessen. "In 1992 begon ik samen met mijn broer growshop 'Hydro Hobby' in Arnhem", zegt Driessen. "Na een jaartje ben ik er uitgestapt, maar mijn broer ging ermee verder." Het resulteerde in groothandel 'High Supply' op het industrieterrein Aam in Elst. "Max Klaasen was jarenlang bij mijn broer in dienst. Max had veel contact met klanten."

De drie verdachten van de viervoudige moord moeten komende donderdag opnieuw voor de rechter verschijnen in een zogenoemde pro-formazitting. In de aanloop naar deze rechtszaak publiceert RTV Oost de komende week meerdere artikelen over een van de meest spraakmakende moorden in de Nederlandse misdaadhistorie.

Gewapende overval

In 2008 gaat het mis bij groothandel 'High Supply'. Er wordt dan een gewapende overval gepleegd. Meerdere medewerkers zijn in het pand aan het werk, onder wie Max Klaassen. "Die gasten kwamen met wapens binnen en wilden de boel leegroven", zegt Max' latere compagnon Driessen. "Dat is hem toen niet in de koude kleren gaan zitten. Dat spreekt voor zich."

Amerika

Even later komt een aanbod van de firma House & Garden, Max kan daar komen werken. Het loon is beter en hij krijgt een auto van de zaak. "Dat bedrijf wist dat Max heel veel mensen en klanten kende in de wereld van plantenvoeding." Maar in 2015 wordt het bedrijf verkocht en komt in Amerikaanse handen. Max staat ineens op straat. Hij houdt het wereldje van de growshops voor gezien, mede omdat de roofoverval uit 2008 hem nog altijd parten speelde.

Vraag naar producten

"Hij was toen een tijdje thuis, maar had nog wel veel contact met zijn oud-klanten", zegt Driessen. "Ze vertelden hem dat ze nog steeds bepaalde producten wilden hebben, maar die niet meer konden krijgen." Het Amerikaanse bedrijf waar Max voor had gewerkt leverde niet meer in Europa.

"Max had in eerste instantie geen zin meer om in die wereld te werken, dus ben ik in mijn eentje een nieuw bedrijf begonnen, F-Max." Max beschikte over groene vingers: zo had hij een 'recept' ontwikkeld voor specifieke plantenvoeding die in rap tempo furore maakte. "Ik kocht de grondstoffen in, beetje mengen en klaar."

Crescendo

Het bedrijf loopt al vrij snel behoorlijk goed en Max Klaasen besluit om Fred te helpen. "Hij kwam parttime bij mij in loondienst. Hij bracht zo af en toe wat bestellingen weg."

Begin 2018 gaat het crescendo met F-Max en Klaassen wordt mede-eigenaar. De taakverdeling blijft ongeveer hetzelfde, Max brengt met name de spullen naar de klanten en Fred doet het papierwerk. "Max kende zoveel mensen!"

Fatale dag

Klaassen was al met al tien maanden weer echt back in business, toen het helemaal misging in Enschede. Max had net een klant bezocht in Deventer en is tijdens het uitladen in Enschede waarschijnlijk 'overvallen' door de schutters aan de Van Leeuwenhoekstraat. Max was het vierde dodelijke slachtoffer die dag.

Zijn lichaam werd in een soort opslagruimte ontdekt achter een paar hoge dozen, met zijn bril scheef op zijn neus en zijn armen afwerend voor zich. Hij bleek op executie-achtige stijl te zijn doodgeschoten.

Bestelauto

"Onwerkelijk, dat is het nog steeds", zegt compagnon Driessen. "Maar het leven gaat verder, hoe vervelend het ook klinkt." De bestelauto waarmee Max zijn spulletjes had afgeleverd bij het moordpand in Enschede, is inmiddels na onderzoek teruggeven door justitie. Compagnon Fred rijdt er nu in. "Ja raar, dat wel. Maar dit alles had ook kunnen gebeuren bij een tankstation of ergens anders."

Zwaar

Ogenschijnlijk klinkt hij er nuchter onder. Maar van binnen vecht Driessen nog elke dag met het verlies van zijn collega, net als andere nabestaanden. "Zijn familie heeft het er nog steeds ontzettend zwaar mee, logischerwijs", zegt Driessen. Af en toe heeft hij contact met hen.

Verder is hij druk om het bedrijf te runnen. "Het is een mooie gedachte dat het gewoon door draait." F-Max is wel wat van opzet veranderd. "Inmiddels liggen onze producten ook bij twee groothandels." De spullen die nog wel naar winkels en andere klanten worden rondgebracht doet Fred Driessen zelf. "En dan komt Max iedere keer weer ter sprake."