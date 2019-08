Olympisch bokser uit Almelo krijgt taakstraf voor bedreiging en mishandeling

Olympisch bokser Peter M., die voorheen in Almelo woonde en er een boksschool had, heeft een taakstraf van zestig uur gekregen voor het bedreigen van zijn ex-vriendin, het vernielen van haar meubilair, mishandeling en verboden wapenbezit.

De bedreigingen en vernieling zouden zich in 2017 afgespeeld hebben. M. en zijn ex-vriendin hadden relatieproblemen. Toen de vrouw haar spullen uit de woning wilde verhuizen, waarbij onder andere haar vader aanwezig was, ontstond een conflict tussen M. en zijn ex. Haar vader sprong er toen tussen. M. kwam met zijn arm tegen de arm van de vader of een gereedschapskist aan, waardoor de gereedschapskist tegen de wenkbrauw van de vader kwam.

Ook bekladde hij meubilair dat de vrouw zou meenemen uit de woning met een watervaste stift. Voor de schade aan het meubilair moet de man zijn ex-vriendin 700 euro betalen.

Bedreiging

M. zou in die periode ook meerdere bedreigende berichten hebben gestuurd waarin hij zijn ex, met wie hij samen een zoontje heeft, met de dood bedreigde. Ook was hij volgens justitie in het bezit van verboden werpsterren en boksbeugels. Hij verklaarde in de rechtbank dat de werpsterren en boksbeugels van hem en zijn ex samen waren. Ze zouden die samen hebben gekocht op de zwarte markt in Beverwijk.

De bedreigingen zegt hij niet verstuurd te hebben. In het strafdossier zitten 2.975 berichten waarbij tussen M. en zijn ex geregeld over en weer bedreigingen worden geuit. "Ze konden niet met en niet zonder elkaar", zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de zitting.

Ontslag

Peter M. combineerde zijn bokscarrière lange tijd met een baan bij de landmacht. Bij defensie nam hij enkele maanden geleden ontslag, omdat hij zich wil richten op de Olympische Spelen in 2020. Daarnaast vreesde hij oneervol te worden ontslagen als hij in de strafzaak zou worden veroordeeld.