Echtpaar geschokt na autobranden Hengelo: "Ik kreeg er hartkloppingen van"

Zes auto's in brand in Hengelo

Het Hengelose echtpaar Frits en Diny Bosker kijkt verbijsterd naar hun uitgebrande auto. Vanochtend bleek dat maar liefst zes auto's tegelijkertijd op een parkeerplaats aan de Arthur van Schendelstraat in brand waren gevlogen. Hun auto was daar één van. "Vreselijk", zucht Diny Bosker. "Toen ik het hoorde, kreeg ik er hartkloppingen van."

"Mijn man werd wakker en toen lag er een briefje in de bus", vertelt Bosker. "Toen zijn we hier gaan kijken en zagen we de zes auto's die in brand hadden gestaan."

'Veel lawaai'

Hoe de branden zijn ontstaan, zal onderzoek moeten uitwijzen. Het is een dubieuze gebeurtenis, maar over mogelijke brandstichting wil de vrouw geen uitspraken doen. "Ik heb echt geen idee over wat het zou kunnen zijn."

"Ik heb ook niets gehoord. Het enige wat ik hoorde, was om vier uur een auto die met veel lawaai wegreed. Maar ja, daar heb ik verder niet op gelet."

Aanslag op kapper

Schrijnend voor het echtpaar is dat het niet de eerste keer is dat hun auto is uitgebrand. Dat gebeurde in 2017 ook al, toen de aanslag op een Enschedese kapper werd gepleegd en de dader zijn vluchtauto op precies deze plek in Hengelo in brand stak.

Het auto van het echtpaar stond ernaast. "Toen waren het drie auto's, nu zijn het er zes", zegt Bosker, doelend op de gevolgen.

Verzekering

Op de vraag hoe hun auto er na deze brand aan toe is, lacht de vrouw schamper. "Je kunt er niet meer mee rijden", antwoordt ze. "Hij is helemaal kapot."

Hoe het nu verder gaat, is dan ook afwachten. "We hebben de verzekering al gebeld, maar dat moet allemaal eerst goedgekeurd worden, of hoe ze dat noemen." Ze zwijgt even en verzucht dan: "Ach, er zal wel weer een nieuwe komen."