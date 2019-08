Agenten schrijven ruim driehonderd boetes uit bij controles in Nieuwleusen en Slagharen

De hoogst gemeten snelheid was 94 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is. In de bebouwde kom van Nieuwleusen gaf de politie 43 van de 714 passanten een boete. De hoogst gemeten snelheid in Nieuwleusen was 70 kilometer per uur.

