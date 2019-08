Joey (7) kan voor het eerst van de kermis in Zwolle genieten dankzij prikkelarme middag

Hij zit met zijn moeder in een attractie die hij 'de auto's' noemt. Ze rijden met rustige snelheid rondjes. Op het gezicht van de 7-jarige jongen uit Zwolle-Zuid is een grote glimlach af te lezen.

'Draaien in mijn hoofd'

"Het is de eerste keer dat ik op de kermis ben", vertelt hij. Door zijn meervoudige beperking was het voor Joey altijd onmogelijk om zelfs maar in de buurt van een attractie te komen. "De harde muziek is niet fijn. Ik ga dan draaien in mijn hoofd."

Zijn moeder bevestigt dat. "Hij sluit zich dan helemaal af, trekt wit weg en wordt misselijk. En in het ergste geval moet hij overgeven. Hij wordt er letterlijk ziek van."

Gehoorbeschermers

Uit voorzorg heeft Joey nog steeds een gehoorbeschermers op zijn hoofd. Maar na een tijdje gaan ze af. Ook de regenjas kan na een plensbui uit. En is het tijd om ballen te gooien. Als hij doorheeft dat bij elke goede worp er muntjes verdiend kunnen worden, wordt hij helemaal enthousiast. "Dit gaat leuk worden", roept hij.

Rick Mensink, coördinator van de zomerkermis, is tevreden hoe de middag verloopt. "Op die bui na dan, maar dat heb je niet in de hand." De kermis ontving het afgelopen jaar signalen dat het fijn zou zijn, om naast een dag voor gehandicapten, ook ruimte te maken voor een prikkelvrije middag. De twee laten zich makkelijk combineren. "De kermisexploitanten kennen het al uit andere gemeentes, dus voor hen is het niet nieuw." legt Mensink uit. "Twee uurtjes vermaak, waarin je jezelf kan zijn en geen last hebt van de omgeving, dat gun je toch iedereen."

Joey heeft met het ballen gooien twintig muntjes verdiend. Hij kiest ervoor het in te ruilen voor een autootje. "Ik vind hem heel erg mooi", vertelt hij trots. Ook zijn moeder staat te glunderen. "Het is voor het eerst dat wij nu samen naar de kermis kunnen. Hij kan nu doen wat andere kinderen van zijn leeftijd altijd al konden. En daar zijn we heel erg blij mee."