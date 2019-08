FC Twente lange tijd zonder José Matos door zware knieblessure

"José heeft vanmiddag in een emotioneel betoog afscheid genomen van de spelers", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de website. "José heeft in de paar weken dat hij bij de club was een fantastische indruk gemaakt op de groep. Zowel binnen als buiten het veld is het een geweldige jongen, hij is graag gezien in de groep. Dat hem dit overkomt komt heel hard aan. Ook bij de spelersgroep heeft zijn blessure een grote indruk achtergelaten."

Matos was beide duels in de eredivisie dit seizoen basisspeler. Hij gaf daarin één assist. De Spanjaard gaat de komende tijd revalideren bij Real Madrid in zijn thuisland.