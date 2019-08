Studenten uit 42 landen naar Summer School in Enschede

De zomerschool duurt tien dagen. De studenten volgen zowel theoretische als praktijklessen die zo'n drie uur per dag duren. Daarnaast is er ook tijd voor andere activiteiten zoals muziek, dans, sport en theater.

De studenten zijn hier om zich te oriënteren over wat ze later willen doen. De universiteit geeft ze informatie over studies. "We willen ze laten zien wat het studeren hier inhoudt", vertelt Camilo Delfgaauw van de organisatie. "Ook laten we een beetje zien wat Nederland is. Het is een beetje reclame voor ons waar de studenten leuk worden vermaakt."

Aziaten

Wat opvalt, is de grote belangstelling bij studenten uit Aziatische landen. Een groot aantal van hen wil mogelijk een studie in Europa volgen. "Daarom zijn er zestien lesprogramma's deze week die de studenten kunnen volgen. Overdag hebben ze 'gewoon' les en 's avonds ondernemen we verschillende activiteiten", legt Delfgaauw uit.

De studenten verblijven op de Campus. Sommigen slapen in kleine tentjes. Vanwege het slechte weer van afgelopen nacht mochten ze in een sporthal slapen, omdat sommige tenten letterlijk werden weggespoeld.