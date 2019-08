Landgoed Twickel bereidt zich voor op muzikaal festijn op water

Ruim veertig leden van onder andere een koor, orkest en geluidstechnici moeten op dit podium ervoor zorgen dat er een muzikaal festijn ontstaat. Het is niet gebruikelijk dat het landgoed de kasteeltuin leent voor dit soort evenementen. "Het moet geen kermis worden hier, maar we willen graag eens in de zoveel tijd met iets bijzonders uitpakken en dat is dit evenement", zegt organisator Rob Bloemendal.

Het waterpodium op Landgoed Twickel (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Het waterpodium op Landgoed Twickel

Meer dan vijfhonderd mensen kunnen dit weekend van een openluchtconcert gaan genieten. "We hopen dat het weer meezit, want wij zijn erg enthousiast over dit evenement. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er wat moois van te maken. We hebben een alternatieve locatie, maar we hopen niet dat het zover hoeft te komen om daar naar uit te wijken."

Naast Landgoed Twickel vinden elders in Twente nog concerten plaats, onder meer op 't Stift in Weerselo.