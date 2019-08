Praat mee: Het is belangrijk dat er een politieke partij speciaal voor boeren komt

Lukt het stemmen niet? Klik dan hier.

Caroline van der Plas wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 met de partij BoerBurgerBeweging. Haar motto: "Er moet meer boerenverstand in de Tweede Kamer."

Het hekelt Van der Plas dat er veel polarisatie is tussen de stad en het platteland. Met haar partij wil ze weer op zoek gaan naar de verbinding. Het moet volgens haar daarom snel afgelopen zijn met de leugens die worden verspreid over de landbouw. Ze mist de nuance in het gesprek.

BoerBurgerBeweging wordt volgens Van der Plas geen één-thema partij. "Het gaat om voedsel, economie en landschapsontwikkeling." Ze hoopt met haar partij de focus weg te halen bij de Randstad en te laten zien wat voor moois het platteland te bieden heeft.

