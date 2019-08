De Oosttribune in het kort: Bas Nijhuis over VAR-momenten

In De Oosttribune is scheidsrechter Bas Nijhuis uit Enschede vandaag ingegaan op allerlei VAR-momenten en discutabele beslissingen van scheidsrechters dit weekend.

Onder meer bij de wedstrijden van FC Twente en Heracles Almelo was er van alles aan de hand. Maar ook het optreden van Nijhuis zelf bij Sparta-VVV was onderwerp van discussie.



En natuurlijk werd er door presentator Bert van Losser en sportverslaggever Paul Schabbink ook gesproken over de sportieve prestaties van de vier Overijsselse clubs in het betaalde voetbal. Uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je een korte samenvatting.

Podcast

Vanaf dit seizoen is er iedere maandag ook een afzonderlijke podcast, waarin de sportverslaggevers van RTV Oost het wel en wee van het Overijsselse voetbal bespreken. Aflevering 2 (met Daniel Godinho Veiga, Paul Schabbink en Nico Wantia) is te beluisteren via apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher.