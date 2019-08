Ruim zeshonderd handtekeningen tegen sloop Coberco schoorsteen in Deventer

Het maakt onderdeel uit van de Deventer skyline: de oude schoorsteen van de Coberco melkfabriek aan de Harderwijkerstraat. Dus toen de gemeenteraad besloot dat de schoorsteen gesloopt moest worden omdat het geen monument is, kwamen buurtbewoners in actie. Ze startten een petitie en de ruim zeshonderd opgehaalde handtekeningen zijn vanochtend aangeboden aan wethouder Rob de Geest.

"Dat is een mooi aantal", reageert wethouder De Geest op de handtekeningen. Initiatiefnemer Irma Schreurs is tevreden. "Ik had misschien iets meer verwacht, maar we zijn blij met elke handtekening."



Beeldbepalend

Eerder gaf Schreurs al aan dat de schoorsteen beeldbepalend is voor de stad en dat ze het besluit om te slopen om die reden niet begrijpt. Ook Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) sprak eerder al hun bedenkingen uit, omdat er nog maar een paar van deze schoorstenen in Nederland zijn. Zij hebben dan ook een bezwaarschrift ingediend.

Maar is de gemeente dan helemaal niet gevoelig voor het gevoel van de inwoners en het argument van de SIED? "Het is een complex verhaal natuurlijk", meent De Geest. "Het bezwaarschrift zal eerst beoordeeld worden door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Daar zal een uitspraak van richting het college komen en dan zullen wij de kwestie opnieuw beoordelen."



Bedrijfspanden

Toch lijkt, naast de gemeente, ook de projectontwikkelaar niet gevoelig voor de argumenten van de inwoners en de SIED. De projectontwikkelaar wil op het oude terrein van de melkfabriek nieuwe bedrijfspanden bouwen. De schoorsteen zou in de weg staan en te duur zijn. Restauratie zou zeker 150.000 euro gaan kosten.



De vraag of er niet om de schoorsteen heen gebouwd kan worden, is al gesteld. Wethouder De Geest: "Dat vind ik lastig in te schatten, maar dat zijn ook argumenten die worden meegenomen in het verhaal van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie."