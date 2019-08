Gemeenten met jeugdzorg in de maag: Twenterand proeftuin voor onderzoek

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat een onderzoek doen hoe gemeenten de kosten van het sociaal domein beter in de hand kunnen houden. Onder het sociaal domein valt onder meer de Wmo en jeugdzorg. In het hele land worden tien gemeenten hierbij actief betrokken, waaronder de gemeente Twenterand.

Tot 2015 was de landelijke overheid verantwoordelijk voor de zorg en dus ook de kosten. Daarna werden deze taken doorgeschoven naar de gemeenten. Die moesten dit vervolgens zelf betalen. Ook ging deze decentralisatie meteen gepaard met een forse bezuiniging vanuit het Rijk.

Sinds die tijd regent het klachten vanuit gemeentebesturen. Een veelgehoord probleem is dat gemeenten de kosten niet kunnen dragen. Dat leidt tot grote tekorten. Het doel van het onderzoek van de VNG is om gemeenten meer grip te laten krijgen op deze kosten.

"Het heet de 'financiële beheersbaarheid van het sociaal domein' wat nu onderzocht wordt, maar het gaat natuurlijk om de mensen die een beroep op onze hulp moeten doen", vertelt wethouder Mark Paters van Twenterand. "Die hulp willen we zo goed en zo lang mogelijk kunnen bieden. Dat doen we nu op een betrokken en goede manier, maar misschien kan het beter. Ik hoop dat dit onderzoek daar inzicht in geeft."

Onder andere de gemeente Kampen kampt met een tekort op jeugdhulp. Daar was in 2018 een gat in de begroting van 2,3 miljoen euro. De gemeente Almelo stuurde vorige maand nog een brief naar minister Ollongren, omdat de gemeente zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de jeugdzorg.

Vorig jaar werd duidelijk dat Twentse gemeenten gezamenlijk 45 miljoen euro tekort komen op het sociaal domein. "Het is een onhoudbare situatie", vertelde Eelco Eerenberg toen al. De wethouder in Enschede is voorzitter van een samenwerking tussen de Twentse gemeenten op het gebied van zorg- en jeugdhulp.

Het onderzoek van de VNG start deze maand en duurt tot november.