RTV Oost-coryfee Hans van Wieren overleden

Ruim veertig jaar lang was hij betrokken bij de regionale omroep. Aanvankelijk, vanaf eind jaren zeventig, als freelancer op de sportredactie waar hij zich specialiseerde in hockey en paardensport. In 1993 maakte hij de overstap van het onderwijs naar de omroep. Hans werd chef van de sportredactie. Zijn hart lag echter niet bij leidinggeven, presenteren was waarin hij uitblonk.

Zo presenteerde hij jarenlang op TV Oost het programma 'Sport op Maandag'. Tot in de puntjes voorbereid, ontving hij daarin gasten uit de sportwereld. En toch was hij geen man van de schijnwerpers. De radiostudio bleek meer zijn domein. Meer dan tien jaar lang was hij de anchor in de ochtend, waarna hij verhuisde naar de (na)middag.







De oude man

Hans van Wieren was een bevlogen collega met een hang naar perfectie en een bijbehorend arbeidsethos. Kenmerkend daarvoor is de anekdote dat hij ‘s morgens om acht uur op de redactie verscheen om zijn middagprogramma voor te bereiden, maar 's avonds om half elf nog steeds werd gespot. Gevraagd naar de reden was zijn antwoord: "Ik ben nog even teruggekomen om voor morgen de puntjes op de i te zetten".

Hans zag veel collega’s komen en vooral leeftijdsgenoten gaan. Als nestor van de redactie tekende hij zijn correspondentie de laatste jaren steevast met 'de oude man'. Een oude man met een energie als geen ander. Hij zag aanvankelijk dan ook op tegen zijn pensionering en vroeg als freelancer te mogen terugkeren.

Zover heeft het niet mogen komen. In het voorjaar van 2018 openbaarde zich een slepende ziekte waardoor hij voortijdig moest stoppen met zijn radioprogramma. Het werd een gevecht met pieken en dalen. Na ruim een jaar moest hij de strijd staken. De stem van Radio Oost zwijgt.