Geen Peerkesmarkt, maar kunstfestival Ratjetoe in Denekamp

Het kunstfestival was vorig jaar al onderdeel van de Peerkesmarkt, maar stond dit jaar voor het eerst op eigen benen mét een eigen naam. Betsie Eppink, een van de organisatoren, is blij dat ze op korte termijn tóch nog een evenement in Denekamp konden organiseren, juist op deze datum. In zes weken tijd hadden dertig deelnemers zich aangemeld.

In totaal waren er dertig kraampjes op het kunstfestival te bezoeken (Foto: RTV Oost)

"Het is geen elitaire kunstmarkt, maar juist een markt waar iedereen iets van zijn gading en voor zijn budget kan vinden. Met veel lokale en regionale kunstenaars, want er is genoeg creatief talent in de buurt", vertelt Eppink.

Lokale kunst

De Denekampse kunstenaar Ruud Sinnema staat met zijn eigen werk op de markt en is druk aan het schilderen. "Normaal gebruik ik heel veel kleur, maar dit is voor iemand die graag een zwart-witschilderij wil."

Kunstenaar Ruud Sinnema aan het werk (Foto: RTV Oost)

Naast schilderijen waren er ook sieraden, boeken, beeldjes, kleren en streekproducten op het gloednieuwe kunstfestival te vinden. Er is bewust gekozen voor een gevarieerd aanbod. "We proberen zoveel mogelijk kunstvormen bij elkaar te krijgen, vandaar de naam Ratjetoe", aldus Eppink.

Volgende editie

Als het aan de organisatie ligt, krijgt Ratjetoe volgend jaar een tweede editie. Maar dan zijn er nog wel een paar wensen. "Dit jaar hebben we bijvoorbeeld geen glas in lood en geen natuurfotograaf."

Voor volgend jaar is er dus een duidelijk doel. "We gaan verder op zoek zodat we nog meer kunstsoorten op het festival kunnen krijgen."