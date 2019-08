Almeloër (92) krijgt Russische onderscheiding na brief aan Poetin: "Een curieuze gebeurtenis"

Het is ook een vreemd verhaal. Gietelink (92) schrijft begin dit jaar een brief aan de Russische president Poetin, omdat hij met een probleem zit. Hij maakt zich zorgen over de slechte verhoudingen tussen het Westen en de Russen, Trump en Poetin en het opzeggen van wederzijdse verdragen als het gaat om kernwapens. Dat heeft hij in die brief gezet en opgestuurd naar het Kremlin. Niet in de verwachting zijnde dat er ooit iets mee zou gaan gebeuren.

Wat schetst zijn verbazing dat een paar maanden later de Russische ambassade contact met hem opnam. Poetin zou zelf opdracht hebben gegeven dat te doen. Het werd een warm contact. Een gezant kwam naar Almelo om Gietelink te ontmoeten en daar rolde dus die onderscheiding uit.

'Humanist'

Gietelink, zoon van Almelose middenstanders, werkte zich op en studeerde Sociale Geografie. Hij kwam al jong aan het hoofd van een dienst van de gemeente Almelo en ging er nooit meer weg. Hij werkte er zijn hele leven. "Een mooie tijd, maar daarnaast was ik actief in de vredesbeweging en noem ik mijzelf humanist", vertelt hij.

De Tweede Wereldoorlog heeft een grote impact op hem gehad. "We stonden bij de bevrijding van Almelo naast een Canadese tank op straat. Die vuurde gewoon, maar daar waren we niet zo van onder de indruk. Waar ik wel van onder de indruk was, waren de twee atoombommen op Japan in 1945. Dat heeft de basis gelegd voor mijn inzet voor de vrede en uiteindelijk ook deze brief aan Poetin. Want we hebben een kernwapenarsenaal dat gigantisch is. Genoeg om de aarde ik weet niet hoeveel keer op te blazen. Dat is niet verstandig om dat voor handen te hebben. Zeker niet nu ik zie dat er wederzijdse verdragen worden opgezegd."

'Gewoon met de trein'

Morgen wordt die visie van Gietelink misschien niet onderschreven, maar in ieder geval gewaardeerd door de Russen met de onderscheiding. "Ze vroegen of we opgehaald moeten worden met ambassadeauto's. Ik mocht vijftien mensen uitnodigen. Dat wordt wat kleiner en we gaan gewoon met de trein. Dat worden we daar opgepikt door de Russische ambassade. Veel goedkoper. Maar dat neemt niet weg dat ik zeer vereerd ben."