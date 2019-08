Etalage en voorstellingen voor vijftigste verjaardag muziekfestival Woodstock

Dit weekend is het precies vijftig jaar geleden dat het legendarische popfestival Woodstock plaatsvond in de staat New York. Muziekkenners en bewonderaars in de regio staan stil bij deze mijlpaal in de pophistorie.

Johan Dollekamp van platenzaak Popeye in Hengelo heeft speciaal voor de verjaardag van het muziekfestival de etalage aangepast. "Het was een iconisch festival en dus een mijlpaal. Ik heb een poster gemaakt en platenhoezen opgehangen van bands die er hebben gespeeld."

Ontzettend druk

Dollekamp was destijds te jong maar heeft wel een klant gehad die er was geweest. "Deze klant kreeg van z'n ouders een zak geld mee om naar Woodstock te gaan en zichzelf te ontdekken. Vooral de enorme mensenmassa is hem bijgebleven." Het festival trok tijdens het regenachtige weekend ruim 400.000 mensen.

'Woodstock the Story'

Acteur en theatermaker Laurens ten Den is samen met Matthijs van Noort de bedenker van 'Woodstock The Story'. Deze drie uur durende theatervoorstelling wordt al jaren opgevoerd en schetst een beeld van drie dagen peace, love & great music. "We hadden thuis geen radio en maar een platenspeler en ik was de jongste, ik ben dus met de hippie-muziek opgegroeid."

Tijdens de voorstelling speelt een live band muziek van Jimi Hendrix, Joe Cocker, Santana, The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joan Baez en Crosby, Stills & Nash, op een groot doek worden beelden vertoond van het festival. Dit weekend staat Ten Den met z'n collega's op de planken in Duitsland, eind augustus is de voorstelling te zien in het openluchttheater in Hertme.

Bioscoop

Ook een aantal bioscopen in de regio schenkt aandacht aan de vijftigste verjaardag van 'Woodstock'. In diverse zalen is zondag eenmalig de gelijknamige muziekdocumentaire te zien. De 'Director’s Cut' documentaire bevat sfeerbeelden, (unieke) interviews en heel veel muziek.

Bethel

Wat veel mensen niet weten is dat het festival nooit heeft plaatsgevonden in Woodstock. Toen het voor de autoriteiten duidelijk werd dat het festival veel meer bezoekers zou trekken dan toegestaan werd de vergunning ingetrokken en moest de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie. Dat werd het weiland van melkveehouder Max Yasgurin op zo'n zeventig kilometer van Woodstock in de buurt van de stad Bethel. De naam 'Woodstock' werd gehandhaafd omdat posters, aankondigingen en ander reclamemateriaal al waren gedrukt.