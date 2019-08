Man uit De Krim veroorzaakt dodelijk ongeluk bij Emmen: werkstraf geëist

Het ongeluk gebeurde die avond nadat de 67-jarige man uit De Krim op een recht stuk van de autoweg nabij de afslag Emmen-Centrum op de linker weghelft ging rijden. De vraag waarom dat gebeurde, kan de man tot op de dag van vandaag niet beantwoorden. "Ik had een black-out", zei hij tijdens de emotionele zitting bij de rechtbank in Assen.



De man, die meerdere keren in tranen uitbarstte, had geen advocaat. Op zijn verzoek mocht zijn vrouw naast hem in het verdachtenbankje zitten. Achter hen zaten de nabestaanden van de motorrijder en zijn vriendin, die bij het ongeluk haar been verloor.



Verkeerde weghelft

De man en vrouw uit De Krim waren die avond op weg naar een verjaardag in Noord-Drenthe. Ze reden richting Odoorn. De 64-jarige motorrijder uit Emmen kwam met zijn vriendin achterop vanuit de richting Odoorn. Het was rond zeven uur ’s avonds druk op de autoweg bij Emmen. Meerdere automobilisten zagen hoe de bestuurder uit De Krim plotseling langzaam vanaf zijn weghelft op de linker weghelft belandde.



De motorrijder zag de auto op zich afkomen en week snel uit richting het midden van de weg. Op dat moment stuurde de man uit De Krim zijn auto met een ruk terug naar zijn eigen weghelft, waardoor hij de motorrijder raakte. Die ging onderuit en belandde onder de auto die achter het echtpaar uit De Krim reed. De Emmenaar overleed ter plekke. Zijn vriendin werd van de motor afgeslingerd en zwaargewond naar het UMCG gebracht.



Kerngezond

"Ik weet alleen nog dat mijn vrouw opeens riep: 'Pas op, een vrachtwagen!' Toen heb ik een ruk aan het stuur gegeven. Die motorrijder heb ik nooit gezien", zei de verdachte. Hij is meteen na het ongeluk in het ziekenhuis onderzocht en bleek kerngezond te zijn. Gedronken had hij ook niet. De officier van justitie vond daarom dat er geen aanleiding was om te denken dat hij een black-out had gehad.



"Zijn onoplettende gedrag leidde tot de dood van de motorrijder en het zware letsel waar zijn vriendin tot op de dag van vandaag mee kampt", aldus de aanklaagster, die sprak over "een zaak met alleen maar verliezers". Ze hield er bij haar strafeis rekening mee dat de man uit De Krim nooit eerder is veroordeeld en zich erg schuldig voelt. Ook noemde ze het moedig dat hij gesprekken heeft met de nabestaanden.



Op 27 augustus doet de rechtbank uitspraak.

