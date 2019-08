Rechtbank Overijssel haalt rechter van strafzaak af

De rechtbank Overijssel heeft een Zwolse rechter van een strafzaak omtrent witwassen gehaald. Advocaat Yehudi Moszkowicz, die de verdachte in de witwaszaak bijstaat, had gevraagd de rechter te wraken wegens valsheid in geschrifte. De rechtbank in Almelo heeft zich over het wrakingsverzoek gebogen en het toegewezen.

Moszkowicz is blij met het behaalde resultaat. "Cliënt wil natuurlijk geen vooringenomen rechter op zijn zaak hebben, dus dat is alvast gelukt." Het is zeldzaam dat een wrakingsverzoek wordt toegewezen. "Dat gebeurt maar één op de vijftig keer of zo", zegt de bekende strafpleiter. "Dus dit is niet bepaald een klein succesje."

Valsheid in geschrifte

Het verhaal rondom de rechter begon in juli. Toen kwam Moszkowicz met het statement dat de rechtbank Overijssel valsheid in geschrifte had gepleegd. Volgens hem had de rechtbank het verslag van een rechtszitting tegen zijn cliënt, een oud-bankier, vervalst. Die wordt verdacht van witwassen en zit in voorarrest.

"Aan het einde van een zitting spreekt de rechter altijd de woorden uit: 'Het onderzoek ter terechtzitting wordt geschorst langer dan een maand....et cetera'. Je hebt het vast vaker gehoord", zegt Moszkowicz. Bij deze zitting werden die woorden niet uitgesproken, daar is ook videobewijs van. "Maar in het verslag van de zitting stond dat hij die woorden wél had uitgesproken", zegt Moszkowicz. "En dat is fraude."

Vervanger

Omdat de betreffende rechter nu van de zaak is gehaald, moet er gezocht worden naar een vervanger. "Dat kost mogelijk tijd en veroorzaakt misschien vertraging", zegt Moszkowicz. "Er stond een nieuwe zitting gepland voor september, maar ik weet niet of die doorgaat." De advocaat gaat in ieder geval een verzoek doen of zijn cliënt het eindproces in vrijheid mag afwachten.