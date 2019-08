Belegger schrikt van matige cijfers Twentse Kabel Holding

Geen applaus op de beurs voor de cijfers van TKH. De belegger wilde van z'n aandeel af en dat zorgde voor een koersdaling van TKH van ruim vijftien procent. De omzet bleef nagenoeg gelijk, ook dat is natuurlijk een tegenvaller. En die komt volgens TKH door 'een lager aantal grote projecten' en 'een laag investeringsniveau bij producenten van consumentenelektronica'.

Camerasystemen

TKH is het afgelopen half jaar ook druk geweest met zichzelf: de 'connectivity'-activiteiten (specialistische kabelsystemen) werden verkocht, ze leverden onvoldoende winst op. Tegelijkertijd werden twee bedrijven gekocht, het Spaanse ParkEyes dat camerasystemen voor parkeerterreinen produceert, en het Oostenrijkse Commend AG, dat ook camerasystemen maakt. TKH verwacht veel van dit soort 'slimme' camerasystemen.

Topman Van der Lof van Twentse Kabel Holding verwacht dat zijn bedrijf de rest van het jaar een inhaalslag zal maken. Want het 'orderboek' zit mooi vol; halverwege het jaar zat er dertien procent meer werk in dan eind vorig jaar. Van der Lof: "Op basis van het hogere orderboek en een aantal projecten in de pijplijn verwachten we dat zowel omzet als resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar hoger zal zijn.”

De verwachting is dat 2019 uiteindelijk met een nettowinst wordt afgesloten die tussen de 106 en 112 miljoen euro zal liggen. Deze prognose is vergelijkbaar met de cijfers over 2018, toen was de nettowinst 110,3 miljoen euro.