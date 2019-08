Haaksbergenaren verbazen zich over 'graf-monumentjes'

Met name op sociale media, waaronder de Facebookpagina 'Haaksbergen Ster van Twente', zijn de 'graf-monumentjes' het gesprek van de dag en wordt er vaak cynisch gereageerd. Onder meer omdat de perkjes soms plompverloren ineens in een dor, geel gekleurd, grasveld opduiken. Maar vooral ook omdat Haaksbergen al jarenlang de grootst mogelijke moeite heeft om watertrappelend het financiële hoofd boven water te houden.

Kortste fietspad van Nederland

In de zomer van vorig jaar kwam Haaksbergen nog landelijk in het nieuws met het kortste fietspad van Nederland: een bericht dat honderden reacties opleverde waarbij de sceptici zich onder meer beklaagden over geldverkwisting.

De veelbesproken 'graf-monumentjes' langs de diverse invalswegen in Haaksbergen (Foto: RTV Oost)

Genuanceerd

De aanleg voor de bloemenperkjes ligt echter toch wat genuanceerder en heeft niets met geldsmijterij te maken, zo legt gemeentewoordvoerder Arjen Maat uit. Daarbij wijst hij erop dat Haaksbergen al sinds mensenheugenis meerdere 'sterren' langs de invalswegen heeft: een groot bloemenperk in de vorm van een pentagram, verwijzend naar het gemeentewapen. Haaksbergen ontleent hier z'n bijnaam 'De Ster van Twente' aan.

Onderhoud uitbesteed

De gemeente heeft het onderhoud aan deze sterren sinds vorig jaar uitbesteed aan Twente Milieu. "We hebben vier van die sterren en zouden er een vijfde bij krijgen. Alleen lukte het Twente Milieu niet meer om dat dit seizoen nog te realiseren. Daarop hebben we gevraagd om met een alternatief te komen. Daarbij rekening houdend met biodiversiteit: een plekje voor vlinders, bijen en honing, waar Haaksbergen extra aandacht aan besteedt."

Volgens Maat trekt Haaksbergen jaarlijks 20.000 euro uit voor onderhoud aan de sterren. "Gedeeld dus door vijf sterren. Twente Milieu heeft zodoende 4.000 euro uitgetrokken voor de aanleg van in totaal 23 perkjes en het onderhoud ervan: 173 euro dus per locatie."

Felle kritiek

Maar niet alle Haaksbergenaren kunnen dit groene idee waarderen. Maat zegt de kritiek te kennen: "Dat ze met graf-monumentjes worden vergeleken, komt me niet onbekend voor. Al vind ik ze zelf best mooi. En er zijn heus wel meer mensen die ze mooi vinden. Maar zoals wel vaker op sociale media: de mensen die iets mooi vinden, hoor je minder snel."

Volgens de zegsman is het overigens niet zo dat Haaksbergen de 4.000 euro voor de bloemenperkjes in kas had kunnen houden: "Het geld was al begroot en we hadden al een overeenkomst met Twente Milieu. We moesten dit geld dus sowieso al betalen."

Satanisch gemeentewapen

Volgend jaar krijgt Haaksbergen z'n vijfde ster. Die wordt aangelegd langs de Hengelosestraat. Hoewel de meeste Haaksbergenaren de bloeiende sterren alleen maar mooi en een visitekaartje voor hun gemeente vinden, blijven ze niet helemaal gevrijwaard van kritiek. "We weten dat mensen er moeite mee hebben omdat ze de vorm hebben van een pentagram", aldus Maat. "En dat wordt door sommigen als satanisch gezien. Maar die vijf punten staan voor de vijf marken die Haaksbergen ooit telde, waaronder Langelo en Honesch. Die ster is nu eenmaal al eeuwen ons gemeentewapen."

