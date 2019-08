De 'kletskeet' in Borne: voor al uw vragen over het nieuwe afvalbeleid

Wat als mensen stiekem afval gaan dumpen bij mijn container die aan de straat staat? Kan ik zelf afstemmen met de gemeente wanneer mijn restafvalcontainer wordt geleegd? Wat mag er überhaupt nog allemaal in de grijze bak? Een greep uit de vragen die door de inwoners van Borne werden gesteld aan de milieucoaches.

Scheiden bespaart

Aanwezige milieucoaches probeerden nieuwsgierige, maar ook verontruste bewoners zo goed mogelijk te woord te staan. Zo lieten ze aan de hand van een grijze voorbeeldcontainer zien hoeveel procent ze nu aan 'fout gescheiden' afval aantroffen bij het restafval.

En dat kost je als inwoner van Borne per 1 januari 2020 gewoon geld. Een kwestie van goed scheiden dus.

Diftar-systeem

Borne gaat net als bijvoorbeeld de gemeenten Hengelo en Enschede over op het diftar-systeem. Bij dit systeem wordt het scheiden van afval gestimuleerd.

Je betaalt voor het leegmaken van je restafvalcontainer. Als daar minder foutief gescheiden afval in terechtkomt, bespaar je dus flink. Het doel van de gemeente Borne is dat zo het aantal kilo's aan restafval afneemt.

De kletskeet in Borne (Foto: Twente Milieu)

Zwerfafval

Toch leken sommige bewoners weinig vertrouwen te hebben in het nieuwe systeem. Een mevrouw ging stevig in discussie met milieuadviseur Willy Brinkbaumer over zwerfafval.

Ze is bang dat het nieuwe systeem leidt tot het illegaal, of juist brutaal, dumpen van afval. "Straks zetten ze naast mijn grijze container extra zakken afval. Word ik dan met extra kosten opgescheept?"

'Als Losser'

Ze refereerde aan klachten over dumpafval in Hengelo na invoering van het diftar-systeem. Dat was volgens Brinkbaumer niet het geval. Hij had het nog niet eerder meegemaakt dat het op dat gebied misging.

Ook verantwoordelijk wethouder Michel Kotteman gaat er vanuit dat dit niet in zijn gemeente zal gebeuren. "We zijn Borne en geen Hengelo. We nemen liever de gemeente Losser als succesvol voorbeeld. Daar hebben ze positieve ervaringen met het systeem, dus we gaan er vanuit dat het hier ook goed gaat."