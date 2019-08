Stiekeme reizigers in je koffer: we nemen bedwantsen mee naar huis

Eind vorige eeuw was het beestje bijna helemaal uit ons land verdwenen, maar door ons massale reisgedrag komt de bedwants langzaam terug. Omdat we tegenwoordig bijna overal naartoe reizen, is de kans dat het beestje in je koffer kruipt groot. Die nemen we vervolgens mee terug naar Nederland. Eenmaal in ons land aangekomen, kruipen ze in je bed.

Het probleem wordt steeds groter, beaamt ook ongediertebestrijder Rein Jonker van het bedrijf Insektokill. "Het komt vooral door Airbnb's", volgens Jonker wordt daar niet goed gecontroleerd door eigenaren. "Mensen reizen vooral veel naar landen waar het nog steeds een probleem is, zoals in Azië. Op een gegeven moment gooien mensen de koffer in de kast of onder het bed en dan gaat de bedwants eitjes erin leggen. Zo gaan ze mee het vliegtuig in en mee naar huis."

Bedwantsen leven van het bloed van de mens. "Je ziet dat hij boven op z'n kop een 'zuigsnuit' heeft", vertelt Jonker. "Daarmee boort hij door het lichaam. En dan kan hij tot wel 15 milliliter bloed naar binnen zuigen."

Volgens Jonker zijn er geen aanwijzingen dat het beestje ziektes overbrengt. Daarom is het niet gevaarlijk om door een bedwants gebeten te worden. "Maar het jeukt wel enorm. Mensen gaan krabben en daardoor kunnen ze alsnog bacteriële infecties oplopen." Volgens Jonker zit daar het gevaar.

Druk

Door de oprukkende bedwants heeft Jonker het met zijn bestrijdingsbedrijf het steeds drukker. "We hebben sinds een jaar of drie meer aanvragen van mensen die er laat achter komen dat ze bedwantsen hebben."

Hoewel Jonker meer werk heeft, is hij alles behalve blij met de diertjes. "Er schuilt een groot probleem achter. Mensen gaan vaak eerst zelf met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes aan de slag. Daarmee verjagen ze de bedwants alleen. Maar, ze kunnen zich een jaar verschuilen in bijvoorbeeld stopcontacten. Zo ontstaat er een wereldwijde resistentie tegen onze bestrijdingsmiddelen en raken de middelen bijna op."

Om de bedwants te bestrijden maakt Jonker vaak de kamer waar de beestjes zitten erg warm. "Zo maken we eerst de eiwitten kapot. Vervolgens spuiten we ze dood. De kosten hiervan zijn best wel hoog."

Controleren

Om de opmars van de bedwants te stoppen, moeten volgens Jonker hotels en Airbnb-eigenaren beter controleren op bedwantsen. "Dan kunnen we er op tijd bij zijn", besluit Jonker.