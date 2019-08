Potentiële wereldtoppers spelen zich in de kijker op tennistoernooi Oldenzaal

Het is de opmaat naar de wereldtop: het internationaal tennistoernooi in Oldenzaal. Deze hele week staan nationale en internationale tennistalenten op de baan. "Jonge spelers uit de hele wereld proberen punten te pakken voor de wereldranglijsten. Zo proberen ze stappen te zetten op de internationale tennisladder", legt organisator Ad Luttikhuis uit.

"Ons toernooi is een van de weinige professionele toernooien in Nederland. Iedereen kent natuurlijk de toernooien in Rotterdam Ahoy en Rosmalen. Maar daaronder zit een aantal 'future-toernooien', toernooien voor de talenten."

Daar is het Oldenzaalse toernooi er een van. Degenen die hier spelen zijn full-profs. Die reizen de hele wereld over om dit soort toernooien te spelen, week in week uit. Het zijn zeker geen gemiddelde tennissers die je op een toernooitje aantreft in de regio.

Talenten

De spelers op dit toernooi zijn dus nog geen bekende namen, maar volgens Luttikhuis is het een kwestie van tijd voordat we ze kennen. "We hebben een aantal jongens zoals Ryan Nijboer en Sidane Pontjodikromo, die zijn hard op weg richting de top honderd."

Die Nederlandse talenten bewandelen dezelfde route als de toppers van nu hebben gedaan. "In het verleden hebben Robin Haase en Thiemo de Bakker hier gespeeld. En ook de finaliste bij de dames van vorig jaar, een Belgische, staat nu al op plek 130 van de wereldranglijst. Dat zijn voorbeelden van spelers die redelijk snel zijn doorgestoten naar de absolute top."

Regen

Het toernooi in Oldenzaal wordt gespeeld op gravel, dus het is hopen voor Luttikhuis dat het droog blijft. "We moeten niet teveel regen krijgen. Gistermorgen begonnen we om 06.00 uur met het droogmaken van de baan en dat is nou niet bepaald onze hobby. We zijn wel een beetje weersafhankelijk."