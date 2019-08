Zomp in Ommen terug van weggeweest: bouw replica is begonnen

"Afgelopen juni kwam er ineens vaart in het project", vertelt Hans Bottema van Vechtzomp Ommen. Tijdens de storm begin juni vielen namelijk een aantal eiken op landgoed Het Laer als luciferhoutjes om. "En die konden we wel gebruiken." De planken worden gebruikt voor de onderkant van het klassieke schip.

Bouwbijbel

Bij de bouw zijn veel vrijwilligers betrokken. Om het een ander in goede banen te leiden is Harmen Timmerman gevraagd. Hij is scheepsbouwmeester en helpt mee bij de constructie. Als leidraad gebruikt hij het boek "varen waar geen water is". Noem het gerust een bouwbijbel. "Er staat veel informatie en technische tekeningen in die we kunnen gebruiken om een replica te maken", vertelt Timmerman.

Timmerman met de 'bouwbijbel' onder zijn arm (Foto: RTV Oost)

Zo echt mogelijk

"Er staat precies in waarmee, hoe en wanneer er gevaren werd met de zomp. En details over de constructie. Dat is belangrijk om de nieuwe zomp zo echt mogelijk te laten lijken."

De bouw van de zomp neemt een jaar of drie in beslag. Eerste stap is het drogen van het hout. Dat kan een jaar gaan duren. Als het Vechtse schip helemaal klaar is wordt het gebruikt voor rondvaarten en recreatie.