Zonneauto Solar Team Twente getest op circuit in Assen

Nog een maand of twee, dan wil Solar Team Twente voor de eerste keer de World Solar Challenge winnen. Om te kijken of de zonneauto RED E er klaar voor is, werd er vandaag getest op het TT Circuit in Assen. Ondanks de regenval kon er toch gereden worden. "Toen de regen weg was, hebben we lekker gereden. We zijn er klaar voor en gaan voor de zege", vertelt één van de coureurs, Evert van der Hoek.

De race in Australië begint met een kwalificatie, waarin de startposities van de teams worden bepaald. Deze kwalificatie wordt gereden op circuit Hidden Valley in Darwin. Het is voor het eerst dat het Solar Team Twente in Nederland al oefent op een circuit, om ook tijdens de kwalificatie zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

Shifts van ruim drie uur

Er zijn in totaal vier coureurs, die elkaar afwisselen in shifts van ruim drie uur. In die periode kunnen de temperaturen oplopen tot 50 graden. Niet voor niets trainen de coureurs al maanden om in goede conditie aan de start te verschijnen. Zo moeten ze dagelijks buikspieroefeningen doen en trainingen in de sportschool. Er wordt zelfs getraind met truien en jassen aan, om zo aan de temperaturen in Australië te wennen.

"We zijn er klaar voor", vindt teamchef Annelies Dekker. Op het circuit werden vooral de autotechnische zaken getest. Later wordt er nog getest op zaken die in de race kunnen voorkomen. "Hoe stappen coureurs in en uit? Hoe verloopt de communicatie tussen alle wagens die meerijden in het konvooi? Dat zijn belangrijke zaken." In totaal reizen 39 teamleden af naar Australië.

Compact

De zonneauto van Solar Team Twente is voorzien van diverse hypermoderne snufjes, om de wagen zo compact mogelijk te krijgen. "Daar zijn we trots op", stelt coureur Van der Hoek. Zo bevat het zonnepaneel galliumarsenide (GaAs) zonnecellen, die veel in de ruimtevaart worden gebruikt. Doordat de cellen elkaar overlappen, neemt het paneel minder ruimte in beslag. Desondanks is de capaciteit even groot.

Dankzij alle aanpassingen blijkt de auto, bij testen in de windtunnel, dezelfde luchtweerstand te hebben als een colablikje. Toch kan de auto een flinke topsnelheid bereiken. "Ik denk dat we de 130 tot 135 kilometer per uur wel kunnen halen", vertelt Van der Hoek.

De World Solar Challenge begint op 13 oktober. Meer dan vijftig teams staan aan de start van de ruim drieduizend kilometer lange tocht in Australië. Solar Team Twente doet mee aan de Challenger Class, de Formule 1 klasse voor zonneauto’s.