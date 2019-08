Opluchting overheerst bij FC Twente Vrouwen na plaatsing Champions League: "We hadden het lastig"

De opluchting bij FC Twente vrouwen was groot na het bereiken van het hoofdtoernooi van de Champions League door een 2-0 zege op het Poolse Gornik Leczna. "Je merkt dat ze heel fysiek zijn en dat we het toch wel moeilijk hebben", vertelt Renate Jansen. "Als je dan uiteindelijk op 1-0 komt, is dat een ontlading."

In het eerste kwartier kwamen de Poolse voetbalsters sterk voor de dag en kregen ook enkele kansen om te scoren. "We werden naar achteren gedrukt", vond ook Jansen. "We hadden het niet verwacht." Uiteindelijk scoorde FC Twente na rust via Kalma en Jansen.

'Verschillen steeds kleiner'

In de poule met Besikatas, Gornik Leczna en het Armeense Alashkert waren de verschillen tussen FC Twente en de eerste twee ploegen klein. Jansen: "Je merkt dat de verschillen in het vrouwenvoetbal steeds kleiner worden, ze zetten het tactisch steeds beter neer, waardoor je er heel lastig langskomt."

In het verleden speelde Twente al eens tegen Barcelona in de Champions League. Een voorkeur voor de loting heeft Jansen niet. "Ook Sparta Praag de vorige keer was lastig. Je weet gewoon, de volgende ronde is zwaar wie je ook loot."