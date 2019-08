FC Twente Vrouwen ontloopt topploegen bij loting Champions League

De vrouwen van FC Twente zijn vrijdag bij de loting voor de Champions League geplaatst. Dat houdt in dat FC Twente topploegen als Olympique Lyon, Wolfsburg en Paris Saint-Germain in deze ronde nog niet kan treffen.

FC Twente bereikte dinsdag de laatste 32 van het hoofdtoernooi na een 2-0 zege op Gornik Leczna uit Polen. Hierdoor eindigde het als eerste in de kwalificatiepoule. Vanaf nu gaat het toernooi verder in een knock-out systeem. De UEFA heeft de 32 ploegen verdeeld in twee potten van 16 op basis van hun UEFA-ranking. FC Twente is als veertiende ploeg geplaatst en ontloopt daarmee dus alle topploegen.

Bij de 16 mogelijke tegenstanders zit onder meer het Arsenal van Jil Roord uit Oldenzaal. De loting is aanstaande vrijdag om 13:30 uur in Nyon. FC Twente speelt de eerste wedstrijd uit op 11 of 12 september. De return in Enschede is op 25 of 26 september.

Geplaatste status Ongeplaatste status Lyon (Frankrijk) St. Pölten (Oostenrijk) Wolfsburg (Duitsland) ŽFK Spartak (Servië) Paris Saint-Germain (Frankrijk) Arsenal (Engeland) Barcelona (Spanje) Piteå (Zweden) Bayern München (Duitsland) Göteborg (Zweden) Slavia Praha (Tsjechië) FC Minsk (Wit-Rusland) Manchester City (Engeland Juventus (Italië) Brøndby (Denemarken) Ryazan-VDV (Rusland) Fortuna Hjørring (Denemarken) Hibernian (Schotland) FC Zürich (Zwitserland) Breidablik (Ijsland) BIIK-Kazygurt (Kazachstan) Lugano (Zwitserland) Glasgow City (Schotland) Chertanovo (Rusland) Atlético Madrid (Spanje) Vllaznia (Albanië) Sparta Praha (Tsjechië) Anderlecht (België) FC TWENTE Braga (Portugal) Fiorentina (Italië Mitrovica (Kosovo)