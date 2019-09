Boer Robert uit Beuningen ziet voordelen van Natura 2000-project

Het gebied is typisch Nederlands. Postzegeltjes voor boer en natuur. Links van het mulle zandpad bloeit de heide volop, met zijn paarse bloemetjes en grove dennen waar roofvogels op de uitkijk zitten. Rechts ligt een uitgestrekt groen weiland waar zeker 250 Hollandse koeien genieten van het eiwitrijke gras.

Natura 2000

Hier wordt binnenkort begonnen aan de uitvoering van het Natura 2000-project. Een Europees natuurnetwerk dat biodiversiteit moet waarborgen. Maar dit heeft wel tot gevolg dat boerenbedrijven die aan deze gebieden grenzen aan strengere regels moeten voldoen. Minder stikstof, minder mest en meer natuur.

Staatsbosbeheer is de beheerder en voert hier het Natura 2000-plan uit. Aan boswachter Ruben Achter de Molen om ervoor te zorgen dat de blauwgraslanden in deze postzegelstukjes natuur weer één groot gebied worden. Er worden sloten gedempt en slenken gegraven om de natuur meer ruimte te geven. In de video hieronder vertelt hij welke planten en dieren hier beschermd moeten worden.

Vleeskoeien doen beheer

Robert Keizer, een van de weinige boeren in dit gebied die blij is met de Natura 2000-plannen, wil zijn verhaal wel doen. Hij is een uitzondering op de regel. Misschien komt het wel doordat hij vleeshandelaar is en geen melkkoeien heeft. Zijn blonde d'Aquitaines lopen door de natuur en vreten bijna alles wat ze voor hun neus krijgen.

Keizer is er zelfs van overtuigd dat zijn vlees meer waard is, doordat de koeien in een Natura 2000-gebied lopen. Onderstaande video laat zien hoe de koeien zelfs de berken van de hei opeten.

Natuurbeheer

Boeren krijgen ook de kans om het natuurbeheer te doen, waar ze subsidie voor kunnen aanvragen. Hierdoor kan het aantrekkelijk gemaakt worden voor boeren. Maar hier gaat het volgens Keizer nog helemaal mis. "Vroeger kon je hier echt over de heide kijken. Maar door het achterstallig onderhoud van Staatsbosbeheer is het nu bijna bos." Hij vindt dat de communicatie over het beheer, dat hij graag wil doen, slecht gaat.

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ligt nog tot maandag 16 september ter inzage.