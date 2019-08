Foutje, bedankt! Luifel in Goor weer in puin door spookrijdende pakketbezorgers

Eigenaar Richard ten Tije wordt er moedeloos van. Wéér is de luifel van zijn winkel in het centrum van Goor aan barrels gereden. "Dit is nu al de vierde of vijfde keer. De schade wordt wel vergoed, maar het is iedere keer weer een hoop gedoe."

Opmerkelijk is de manier waarop de luifel van het pand in de Grotestraat telkens sneuvelt. Ten Tije: "Het komt door pakketbezorgers. Die rijden tegen het eenrichtingsverkeer in en dan moeten ze uitwijken. Ze schatten de hoogte van de luifel verkeerd in en dan gaat het mis."

Eenrichtingsverkeer aan laars gelapt

Waarom de pakketbezorgers het eenrichtingsverkeer aan hun laars lappen is Ten Tije een raadsel. De schade van de laatste aanrijding schat Ten Tije op enkele duizenden euro's. "Er gaan veel manuren in de reparatie zitten. En er zit koper in. Het is een verzekeringskwestie. Het wordt wel vergoed, maar ik heb niets aan die trammelant."

Eerder dit jaar sneuvelde de luifel ook al in januari en februari. Het winkelpand staat momenteel leeg en wacht op een nieuwe huurder.