Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: PEC in de lucht geklopt door Vitesse-smurf

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Vitesse - PEC Zwolle

Het is op voorhand natuurlijk de wedstrijd van Thomas Bruns. De middenvelder is nog altijd eigendom van Vitesse, maar werd deze week verhuurd aan PEC Zwolle. Gaat hij net als vorig seizoen bij zijn debuut twee keer scoren tegen zijn oude club? Dat lukte hem vorig jaar tegen Heracles toen Bruns werd gestald bij FC Groningen.

Vitesse - PEC van vorig seizoen in de Gelredome werd op curieuze wijze beslist door Bryan Linssen. De Arnhemse aanvaller is slechts 1.70 meter lang maar slaagde er toch in om de PEC-defensie drie keer met een kopbal te verschalken waardoor Vitesse met 4-1 won.

Met nul punten uit twee duels is de start van PEC al niet best en dat belooft in Arnhem niet veel beter te worden. Want nog nooit won PEC een eredivisiewedstrijd bij Vitesse. Voor de enige overwinning sinds de invoering van het betaalde voetbal moeten we zelfs terug naar 1975, bijna 49 jaar geleden dus! Cees van Sloten en Jan Verheijen bezorgden PEC toen een 0-2 overwinning in de eerste divisie.

Aftrap: vrijdag 20.00

FC Twente - RKC

Slechts negen keer op doel schieten in twee wedstrijden en toch vier punten halen: FC Twente is tot nog toe de meest efficiënte ploeg in de eredivisie. Ook in 1988 tijdens de eerste ontmoeting in Enschede tussen Twente en de Waalwijkers was de thuisploeg trefzeker: 7-1 werd het maar liefst. Met een hoofdrol voor Wim Balm. Van de eerste vijf Enschedese goals nam Balm er vier voor zijn rekening. Het clubrecord is vijf en staat op naam van Piet Keur.

Aftrap: zondag 14:30

Balm wordt bejubeld in de pers na zijn vier treffers (Foto: RTV Oost)

Fotograaf: RTV Oost Balm wordt bejubeld in de pers na zijn vier treffers

Heracles - PSV

In de jacht op de eerste overwinning zal Heracles nog wel eens terugdenken aan die historische septemberavond in 2015. Niet alleen won Heracles voor de eerste en tot nog toe enige keer thuis van PSV; het leverde de Almeloërs ook nog eens de koppositie op in de eredivisie.

Luuk de Jong zette PSV in de tweede minuut nog wel op voorsprong, maar nog voor rust bogen Mark-Jan Fledderus en Thomas Bruns de achterstand om in een Almelose voorsprong.

Aftrap: zondag 20.00

Thomas Bruns juicht na de 2-1 tegen PSV in 2015 (Foto: Pro Shots)

Fotograaf: Pro Shots Thomas Bruns juicht na de 2-1 tegen PSV in 2015

SC Cambuur - Go Ahead Eagles

De tripjes naar Leeuwarden bevallen Go Ahead allerminst. Het is al bijna twaalf jaar geleden dat de Deventer-ploeg een wedstrijd won bij Cambuur.

Ook de allereerste ontmoeting in de tweede divisie in 1956 werd gewonnen door, toen nog, VV Leeuwarden met 4-3. De toeschouwers zagen een festival van curieuze momenten. Het was niet de dag van scheidsrechter Formenoy. Eerst kende hij een goal toe waarbij de bal toch echt over de lat verdween, de grensrechter corrigeerde hem. Vervolgens claimde Go Ahead een penalty wegens hands die niet werd gegeven. Bij de stand 3-3 gaf Formenoy tot woede van de Deventenaren wel een penalty waardoor Leeuwarden vlak voor het einde 4-3 kon maken.

In de tumultueuze slotfase brak ook nog eens een Go Ahead-speler zijn been. Meteen na afloop tekenden de bezoekers protest aan tegen de niet gegeven penalty in de eerste helft. De penalty werd alsnog genomen en benut. Later die week was het woord aan de zogeheten protestcommissie die in die dagen het laatste woord had. Het oordeel was onverbiddelijk voor Go Ahead: het zou bij 4-3 blijven.

Aftrap: vrijdag 20.00