Geboren Geesternaar Theo (85) gaat voor werelduurrecord op de fiets

De in Geesteren geboren en getogen Theo Ankoné (85) gaat er alles aan doen, vanavond wil hij het werelduurrecord voor tachtigplussers verbeteren. Hij stapt in Geleen op de fiets met als doel een uur lang 28 kilometer per uur te trappen. Dan is het record zeker van hem, want het oude record staat op 26,602 kilometer.

Ankoné, die tegenwoordig in Warnsveld woont, werd uitgedaagd door zijn fietsvriend Atty Duijn (73). "Atty werd twee jaar geleden werelduurrecordhouder voor zeventigplussers, toen wist hij zeker dat ik dat bij de tachtigplussers zou kunnen."

Er is wel een klein probleempje. De recordpoging van Ankoné is op een wielerbaan. Daar heeft hij nog nooit op gefietst. Ook is het in de buitenlucht. "Je hebt dus te maken met de weersomstandigheden. Elk half rondje kun je dus de wind weer mee of tegen hebben." Bang om duizelig te worden is hij niet. "Als ik een paar rondjes heb gedaan, kan ik het met de ogen dicht."

Paracetamol

Zo fanatiek nog fietsen op je 85ste, er zijn weinig mensen die op die leeftijd nog zo sportief zijn. Ankoné wel. Zijn geheim is heel simpel: geen medicijnen nemen. "Ik heb nog nooit een paracetamol genomen." De fietsliefhebber begon in zijn tienerjaren met de sport en stopte er nooit meer mee. Nog dagelijks maakt hij trainingsritjes van veertig tot zestig kilometer.

Het oude record stamt van 20 juni dit jaar. Toen reed in Geleen de 80-jarige Hans Bodens in één uur tijd een afstand van 26 kilometer en 604 meter. Het was op dat moment dat Ankoné besloot een poging te doen het record te verbreken.