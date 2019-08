Genoeg te doen dit weekend in Overijssel! Trek er lekker op uit

Tractorpulling en Oldtimershow Buurse

Zondag is alweer de laatste dag van het Buurser Volkfeest en die dag staat in het teken van Tractorpulling en een Oldtimershow. Internationale Trekker Trek wedstrijden over een baanlengte van 100 meter zijn er vanaf 9.00 uur. De Oldtimershow begint om 10.30 uur en staat bomvol oude tractoren, klassieke auto’s, antieke motoren, stationaire motoren, de Solex-, Zündapp-, en Kreidlerclub en landbouwwerktuigen uit vervlogen tijden. Het feest is van vrijdag t/m zondag.

Tractorpulling Buurse (Foto: RTV Oost)

Leer tapas maken in Deurningen

Leer vrijdag hoe je tapas maakt bij Landgoed Kaamps in Deurningen. Je gaat dus je eigen tapasgerechtjes maken. Je zit gezellig aan tafel en alle benodigdheden en ingrediënten staan voor je neus. Tussendoor kun je heerlijk genieten van de gerechtjes. Een gezellige workshop in ongedwongen sfeer, inclusief een korte rondleiding in de Belevingsboulevard. Vooraf eten is niet nodig hoor want je kunt het eten tijdens de workshop beschouwen als een avondmaaltijd!

Tapas leren maken (Foto: Pixabay)

Jaarmarkt Blokzijl

Kom zaterdag naar Blokzijl tijdens de gezellige jaarmarkt rondom de Havenkolk! Blokzijl (foto) is sowieso een bezoekje meer dan waard, maar zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur is er de gratis toegankelijke Jaarmarkt. Wat jaren geleden begon als een markt met enkele kramen is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement met ruim 80 kramen. Blokzijl op z’n best!

Jaarmarkt Blokzijl (Foto: RTV Oost)

Boerenmarkt in Visteren

Zaterdag is ook de Boerenmarkt in Visteren. Boeren uit het Vechtdal bieden van 11.00 tot 16.00 uur allerlei streekproducten aan want het is goed toeven op het Landgoed Vilsteren. De rijke natuur en de lokale boeren zorgen samen voor mooie eerlijke producten. Samen met ca. 20 producenten uit het Vechtdal worden talloze Vechtdalproducten gepresenteerd.

Boerenmarkt Vilsteren (Foto: Ron Feijen)

Hoe maakt een bij honing? Kom naar de bijenstal in Haarle

Dat bijen zoemen en dol zijn op de nectar van bloemen wist je waarschijnlijk al, maar hoe maakt een bij eigenlijk honing en wat betekent het voor de bijen dat er steeds minder bloemen zijn? Al deze en andere vragen kun je zondag stellen aan onze Imker. Kom van 14.00 tot 16.00 uur naar de bijenstal op De Sprengenberg in Haarle en stel al je vragen.

Bijenstal De Sprengenberg in Haarle (Foto: Pollydot/Pixabay)

