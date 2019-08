Ruzie tussen Sanderink en z'n ex kost bedrijf de kop

Het Enschedese nanotechnologiebedrijf Medimatie is vanmorgen failliet verklaard. De Twentse zakenman Gerard Sanderink weigerde extra geld te investeren zolang z'n ex ook nog medeaandeelhouder was.

Personeelsleden die niet meer betaald werden hebben vanmorgen het faillissement aangevraagd. Medimate maakte thuistesters voor mensen die manisch-depressief zijn, zodat ze thuis met een eenvoudige bloedtest hun medicijngehalte kunnen testen. Medimate was een veelbelovende spin-off van de Universiteit Twente met haar 'lab-on-a-chip' nanotechnologie.

Sanderink: Van Egten moet opstappen

Het bedrijf ging in 2014 ook failliet, toen stapten Gerard Sanderink en Brigitte van Egten - toen nog zijn vriendin - in als aandeelhouder. Sanderink, die veertig procent van de aandelen van Medimate heeft, wilde opnieuw financieel bijspringen, maar stelde een voorwaarde; zijn ex moest haar aandelen verkopen voor twintigduizend euro, het bedrag dat ze er in 2014 in stak.

Van Egten weigerde verkoop aandelen

Van Egten weigerde de verkoop omdat ze vindt dat haar acht procent aandeel in Medimate veel meer geld waard was. Volgens haar kocht Sanderink vorig jaar nog veertien procent aandelen voor 600 duizend euro. Van Egten berekende op die basis dat haar pakket meer dan drie ton waard is.

De oorzaak van de ruzie

Sanderink houdt Van Egten verantwoordelijk voor de FIOD inval, half februari, bij zijn bedrijf Strukton. De FIOD verdenkt hem van het betalen van steekpenningen voor het verkrijgen van een opdracht in Riaad, de hoofdstad van Saudi-Arabie. Volgens Sanderink heeft Van Egten voor die inval contact gezocht met de AIVD waardoor het onderzoek op gang kwam.

Rian van Rijbroek

Volgens Van Egten is de nieuwe liefde in het leven van Sanderink, Rian van Rijbroek, verantwoordelijk de manier waarop hij haar nu bejegend. Deze Van Rijbroek heeft in de media een reputatie als 'cybercharlatan' en sinds haar aanwezigheid is de top van zijn bedrijf Centric opgestapt.